Am Freitagmorgen, gegen 9.40 Uhr, hat ein betrunkener 40-Jähriger in der Hochuferstraße im Herzogenried einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, hatte ein Zeuge die Rettungskräfte verständigt, nachdem er den Betrunkenen auf der Straße liegen sah. Da der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, verständigten die Rettungskräfte die Ordnungshüter.

Völlig unvermittelt schlug der betrunkene Mann dann einer Polizistin mit der Faust ins Gesicht, verletzte sie dabei leicht und beleidigte sie. Nach einer Untersuchung des Mannes im Krankenhaus sollte der 40-Jährige zur Ausnüchterung zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht werden. Auch hiergegen leistete er massiven Widerstand. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. pol/lia