Polizisten angegriffen

Ein 50-jähriger Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft, er steht in dringendem Verdacht, am Mittwochmorgen Polizeibeamte des Reviers Neckarau angegriffen zu haben. Einer der Polizisten musste danach ärztlich versorgt werden und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Bei seiner Kontrolle gegen 5.30 Uhr am Waldgartenweg stand der Mann laut den Ermittlern unter Drogeneinfluss und hatte auch Drogen dabei. Nach seiner Festnahme beleidigte der 50-Jährige die Beamten, griff während des Transports zum Revier einen Polizisten an und schlug und trat schließlich auch dort noch um sich. Gegen ihn wird weiter ermittelt, er ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft einschlägig vorbestraft. scho/pol

