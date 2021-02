Ein 32-Jähriger befindet sich nach einem Angriff auf Polizisten seit Freitag in Haft. Der Mann soll am Donnerstag laut Polizei und Staatsanwaltschaft versucht haben, einen Beamten in die Hand zu beißen. Zudem habe er Widerstand gegenüber der Polizei geleistet. Zuvor soll der 32-Jährige sich geweigert haben, auf Anweisung des Sicherheitspersonals das Parkhaus im Quadrat N 1 zu verlassen. Einem Platzverweis durch die hinzugerufene Polizei sei er nicht gefolgt. Die Feststellung der Personalien habe er verweigert. Schließlich sollte der Mann zum Revier gebracht werden, wobei er versuchte habe, sich loszulösen und zu flüchten. Als ihm einer der Beamten für den Transport eine Maske anlegen wollte, habe er erfolglos versucht, diesen in die Hand zu beißen. Der tatverdächtige Wohnsitzlose wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. kpl/lia/pol