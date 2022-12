Polizisten am Mannheimer Hauptbahnhof in Zugtoilette angegriffen

Mannheim. Ein Mann hat sich am Freitagmorgen in der Zugtoilette eines ICE am Mannheimer Hauptbahnhof eingeschlossen und in Folge Polizisten angegriffen. Wie die Polizei berichtet, wollte der 29-Jährige so am Freitagmorgen der Fahrkartenprüfung entgehen. Am Mannheimer Hauptbahnhof sollte er von der Bundespolizei kontrolliert werden. Mit einem Spezialschlüssel öffneten die Polizeikräfte die Tür der Zugtoilette. Daraufhin schlug und trat der 29-Jährige nach ihnen und beleidigte sie. Um den Angriff zu stoppen, fesselte die Streife den Mann schließlich und nahm ihn mit zur Dienststelle. Der Mann besaß keinen rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland, die Polizei stimmte weitere Maßnahmen mit der Ausländerbehörde Mannheim ab. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 29-Jährige entlassen. Er wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und unerlaubten Aufenthalts angezeigt.

