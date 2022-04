Polizeipräsidium Mannheim zertifiziert 52 "Super Recogniser"

Mannheim. Das Polizeipräsidium Mannheim verfügt nach Abschluss des Projekts "Super-Recogniser" über 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die überdurchschnittliche Fähigkeiten bei der Gesichtserkennung besitzen. Wie das Präsidium mitteilt, wurde das Projekt im Mai 2021 initiiert und durch die Kriminalpolizei Heidelberg koordiniert. Seitdem stellten rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums ihre kognitiven Fähigkeiten zur Einprägung und Wiedererkennung von Gesichtern in einem empirisch validierten, mehrstufigen Testverfahren unter Beweis. 52 von ihnen erfüllten die strengen Kriterien und erwiesen sich als Super-Wiedererkenner. Analysiert und ausgewertet wurden die Testergebnisse in Zusammenarbeit mit der Universität Greenwich.

Laut der Mitteilung verfügen sogenannte Super-Recogniser "über herausragende und überdurchschnittliche Einprägungs- und Erkennungsfähigkeiten für menschliche Gesichter" - eine Fähigkeit, die nicht erlernbar ist. Bereits in der Vergangenheit haben Super-Recogniser durch ihr exponentiell ausgeprägtes Personengedächtnis Tatverdächtige identifiziert, so zuletzt im Rahmen der Ermittlungsgruppe "Neckarwiese" in Heidelberg.

Ulrike Schäfer, Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Mannheim, sieht in den 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern "einen signifikanten Mehrwert für die zielgerichtete Polizeiarbeit und den ganzheitlichen Ermittlungsansatz". Die Einsatzmöglichkeiten der Super-Recogniser sind vielfältig. Ob unterstützend bei Personenfahndungen oder im Rahmen von Veranstaltungen und Demonstrationsgeschehen, wir können von diesen Fähigkeiten nur profitieren", so Schäfer.