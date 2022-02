Polizeimusik abgesagt

Zum dritten Mal hat der Deutsch-Amerikanische Frauenarbeitskreis (DAFAK) das beliebte Frühlingskonzert im Luisenpark absagen müssen. Es war für Mitte März in der Festhalle Baumhain geplant gewesen, „aber die Corona-Regelungen ließen keine rechtzeitige Organisation und Einladung zu“, so Edgar Lauer, dessen verstorbene Frau Erika das Konzert vor 20 Jahren initiiert hat und der nun der jetzigen Organisatorin Renate Brödel weiter kräftig bei der Organisation hilft. „Und auch das Polizeimusikkorps konnte unter diesen Bedingungen bisher nicht proben“, bedauert Lauer. In Absprache mit dem Luisenpark sei das Konzert jetzt für den 23. Oktober dieses Jahres geplant – noch als ein letzter Höhepunkt, ehe der Park dann im November bis zur Eröffnung der Bundesgartenschau ganz schließt. „Wir hoffen alle, dass es gelingt“, so Lauer.

Auch kein Pfennigbasar

2020 war das Benefizkonzert die erste von dann zahlreichen Großveranstaltungen, welche die Stadt wegen der Corona-Pandemie untergesagt hat – weil der Raum zu eng ist, um das Publikum mit weitem Abstand zu setzen, und weil er kein Frischluftgebläse hat. Immerhin kamen zu dem Benefizkonzert oft über 700 Gäste. Seit Jahren speisen die Damen des Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreises mit den Einnahmen des Pfennigbasars im Rosengarten, der auch nicht zum Traditionstermin Anfang Februar stattfinden konnte, und des Benefizkonzerts ihren Sozialfonds und finanzieren so ihre zahlreichen Aktivitäten für Kinder, Senioren und Behinderte. Ob es im Sommer als Freiluftveranstaltung einen etwas anderen Pfennigbasar geben kann, wollen die aktiven Damen rechtzeitig prüfen und dann bekanntgeben. pwr

