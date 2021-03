Es ist von Anfang an Fluch und Segen zugleich: Während die einen seine offene und lockere Art schätzen, rümpfen die anderen darüber die Nase, wünschen sich mehr Ernsthaftigkeit. Denn Andreas Stenger tritt mit seiner Nachfolge von Polizeipräsident Thomas Köber in große und steife Fußstapfen. Stets korrekt in Uniform gekleidet, verkörpert Köber bis dahin das Polizeipräsidium als unnahbare Behörde. Mit dem Einzug von Stenger ändert sich das: Plötzlich gibt sich der oberste Schutzmann in legerer Kleidung, nutzt sogar soziale Medien oft und gerne. Als er dann beginnt, bei Einsätzen in allen Bereichen des Präsidiums selbst dabei zu sein, wundern sich mache Polizisten und Polizistinnen: Will der neue Chef uns auf die Finger schauen? Im Gegenteil, erklärt Stenger, der einfach wissen will, wie seine Leute arbeiten.

Schon bei der Amtseinführung nennt Innenminister Thomas Strobl (CDU) den neuen Polizeipräsidenten einen „Hauptgewinn“. Schnell wird klar: Gerade im Umgang mit der Öffentlichkeit ist er das auch. Denn welcher andere Polizeipräsident gibt einfach so ein Interview auf dem Fahrrad, ist immer einsatzbereit? Tatsächlich scheut er den Kontakt nicht, scheint überall präsent – egal ob bei der Diskussion über häusliche Gewalt und Frauenförderung, bei einer Befragung im Gemeinderat oder bei der Streife für Corona-Kontrollen. Böse Zungen behaupten zwar, die Stelle als Mannheimer Polizeipräsident sei nur ein Sprungbrett zurück ins Landeskriminalamt gewesen. Trotzdem hat Stenger dem Präsidium gutgetan. Mit seinem Abgang verliert Mannheim und die Region einen „Hauptgewinn“, der stark vernetzt in der Gesellschaft ist. Der nicht vom Schreibtisch aus Anweisungen gibt, sondern selbst mit anpackt – ein Polizeichef zum Anfassen.