Polizeibilanz vom Wochenende: Körperverletzung und Platzverweise in Mannheim und Heidelberg

Mannheim. Am Wochenende war wegen des guten Wetters in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis viel los. Die Polizei, die mit zusätzlichen Beamten und Beamtinnen vor Ort war, musste mehrfach einschreiten.

AdUnit urban-intext1

In Mannheim war im Jungbusch am Verbindungskanal (Bild) und auf der Neckarwiese am Wochenende viel los. © Tanja Capuana-Parisi

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es demnach auf der Mannheimer Neckarwiese zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei beschreibt die Stimmung als aufgeheizt und aggressiv. Deshalb sei die Wiese komplett geräumt worden. Danach waren laut Polizei einige Personen im Bereich der Tischtennisplatten am Alten Messplatz aggressiv. Sie seien teilweise auch stark alkoholisiert gewesen. Die Polizei erteilte laut eigenen Angaben Platzverweise, daraufhin hätten Menschen mit Steinen und Flaschen geworfen worden. Verletzt worden sei niemand. Der Platz wurde geräumt. Eine Person wurde laut Mitteilung in Gewahrsam genommen. Insgesamt waren laut Mitteilung jeweils 300 bis 400 Leute auf der Neckarwiese und im Jungbusch unterwegs. Am Alten Messplatz waren es 150.

Auseinandersetzung in der Unteren Straße in Heidelberg

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es demnach neben der Räumung der Neckarwiese in Heidelberg und einer Person, die vermeintlich ins Wasser geworfen wurde, in der Unteren Straße zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Bevor der Streit eskalierte, hätten Beamtinnen und Beamten eingegriffen – es wurden Platzverweise ausgesprochen. Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag sei in der Heidelberger Altstadt viel losgewesen: 3000 bis 5000 Leute waren unterwegs. Unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke wurde einer Gruppe mit rund 40 Personen ein Platzverweis erteilt, weil sie ihre Musik nicht leiser machte.

AdUnit urban-intext2

Auch gegen Poser ist die Polizei am Wochenende vorgegangen: Bei drei Fahrzeugen hätten die Beamten und Beamtinnen in der Nacht von Freitag auf Samstag Ordnungswidrigkeiten festgestellt. In Mannheim hat die Polizei laut eigenen Angaben am Freitagabend ein illegales Autorennen gestoppt. Samstag entdeckte die Polizei sieben Verstöße. Am Freitagabend seien 34 Fahrzeuge in Mannheim und Heidelberg kontrolliert worden, am Samstag waren es 39.