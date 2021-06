Polizeibilanz: Lage in Mannheim und Heidelberg entspannt

Mannheim/Heidelberg. Trotz des sommerlichen Wetters haben sich laut Polizei am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag deutlich weniger Menschen an den beliebten Treffpunkten in Mannheim und Heidelberg aufgehalten als in den vergangenen Tagen.

In Mannheim sei an den beliebten Treffpunkten weniger los gewesen als erwartet. Das Stephanienufer war hierbei mit rund 800 Menschen Hauptanziehungspunkt ab den späten Nachmittagsstunden am Mittwoch, teilte die Polizei mit. Die Jungbuschpromenade säumten rund 250 Menschen. Bis auf eine Straftat sei es sehr ruhig geblieben: Im Anschluss eines Streits mussten zwei Männer, denen leichte Schnittwunden mit einer abgebrochenen Glasflasche beigebracht wurden, medizinisch versorgt werden. Der flüchtige Täter sei den Fahndern bekannt. Gegen ihn werden nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Eine Straftat und wenige Poser in Mannheim

Die Ermittlungsgruppe "Poser" der Mannheimer Verkehrspolizei habe zudem nur wenige Poser im Stadtgebiet ausmachen können. Rund 20 Fahrzeuge seien über den Abend hinweg angehalten und Aufklärungsgespräche geführt worden. Sieben Platzverweise wurden erteilt, so die Polizei.

Kurz vor 2 Uhr sei zudem noch ein Radfahrer am Wasserturm durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Der Grund sei schnell gefunden worden: Über 3,7 Promille hatte der Mann intus, so dass eine Blutentnahme fällig wurde.

Rund 1500 Menschen auf Heidelberger Neckarwiese

Nach den Ausschreitungen vor anderthalb Wochen in Heidelberg blieb es dort vergleichsweise ruhig: Ab dem späten Mittwochnachmittag habe sich die Neckarwiese in Heidelberg zunehmend gefüllt, gegen 19 Uhr seien es dann etwa 1500 Menschen gewesen - vornehmlich im Alter zwischen 16 bis 25 Jahren. Nur wenige "Stresser" hätten im besonderen Fokus der Polizei gestanden und mittels sogenannter Gefährderansprache über polizeiliche Maßnahmen informiert. Gegen einen 22-Jährigen werde nun ermittelt: Er habe Polizeibeamte beleidigt und ein verbotenes Messer mit sich geführt.

Das Aufenthaltsverbot ab 22 Uhr trug laut Polizei zu einer deutlichen Entspannung auch in den umliegenden Straßen des Neckarvorlandes bei. Gegen 22.30 Uhr seien nur wenige Spaziergänger und Fahrzeuge unterwegs gewesen.

Bis etwa 2 Uhr morgens seien zudem Durchfahrtskontrollen in Uferstraße ab der Posseltstraße und der Neuenheimer Landstraße eingerichtet worden: Dabei wurden über 100 Fahrzeug angehalten und nahezu 200 Personen kontrolliert, teilte die Polizei mit. Ein überlautes und technisch manipuliertes Quad sei wegen mangelnder Verkehrssicherheit aus dem Verkehr gezogen worden.

Am Bismarckplatz sei die Stimmung ebenfalls deutlich entspannt gewesen: Nur wenige Personen ließen sich auf der Grünfläche am Bismarckdenkmal nieder. Die Haltestellen wurden lediglich für den Pendelverkehr in Bussen und Straßenbahnen genutzt, heißt es in der Pressemeldung.

In der Altstadt hätten die Polizeibeamten und Beamten des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heidelberg zwar ein hohes Besucheraufkommen registriert, mit Schließung der Gastronomiebetriebe habe sich der Großteil der Besucher aber schließlich auf den Nachhauseweg gemacht. Einzelne betrunkene Menschen, die noch nach 24 Uhr unterwegs waren und Anlass für einige Anrufe genervter Anwohner bei der Polizei waren, habe man mit deutlichen Worten nach Hause geschickt.

"Wir sind immer auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger, die unsere Neckarwiese als Naherholungsgebiet nutzen wollen. Da sind wir auch nicht zu kleinlich, arbeiten mit Fingerspitzengefühl und kommunizieren sehr viel. Momente, wie wir sie erlebt haben, mit Angriffen gegen Polizistinnen und Polizisten und Sachbeschädigungen, will aber niemand mehr erleben. Daher werden wir weiter die Lage genau beobachten, weiter starke Kräfte hier im Einsatz haben und bei Bedarf konsequent einschreiten und auch ermitteln. Der Schulterschluss mit der Stadt Heidelberg und unsere Sicherheitspartnerschaft zwischen der Stadt und dem Land Baden-Württemberg helfen uns dabei sehr," so der aktuelle Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim, Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar.

Der polizeiliche Großeinsatz wird bis zum kommenden Montagmorgen, insbesondere an den Hotspots in Heidelberg fortgesetzt, teilte die Polizei mit.