Polizeibeamte fangen tierischen Ausreißer im Stadtteil Wallstadt ein

Mannheim. Polizeibeamte haben Samstagnacht in Käfertal einen Terrier-Mischling eingefangen und an seinen Besitzer übergeben. Nach Polizeiangaben fiel der Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Käfertal während der Streifenfahrt in der Römerstraße ein kleiner Hund auf, der offensichtlich alleine einen Spaziergang unternommen hatte.

Der kleine Terrier-Mischling konnte durch gutes Zureden angelockt und durch die Beamten eingefangen werden. Der Besitzer des Tieres, welcher sich bereits eigenständig auf die Suche begeben hatte, wurde im Anschluss verständigt. Dieser konnte seinen Ausreißer daraufhin wieder wohlbehalten in Empfang nehmen.