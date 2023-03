Polizeiauto steht fast zwei Stunden auf Mannheimer Radweg

Mannheim. Radwege versperrende Autos sind in Mannheim ein häufiges Ärgernis. Dieses Foto hat uns ein Leser aus der Gartenstadt geschickt, der anonym bleiben will - die Staatsmacht bringt man ja lieber nicht gegen sich auf. Er hat es vor dem Bürgerdienst Waldhof aufgenommen. Da habe es an jenem Morgen auch viele freie Parkplätze gegeben, schreibt er. Frei nach dem Extrabreit-Refrain aus den 1980ern über die „Polizeieieiei“ könnte man hier fragen: Eieiei, wer steht denn da auf dem Radweg?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Einbruch gerufen

Laut Präsidiumssprecher Michael Schnell hatten seine Kollegen indes einen guten Grund: „Sie wurden zu einem Einbruch in eine Physio-Praxis gerufen. Es bestand der Verdacht, dass der Täter noch im Gebäude sein könnte.“ Die Dauer des Einsatzes - und damit des Radweg-Parkens - beziffert der Polizeisprecher auf fast zwei Stunden.