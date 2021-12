Polizei wieder mit Großaufgebot im Einsatz - Menschenkette ums Rathaus

Mannheim. Erneut haben in Mannheim Hunderte gegen die Corona-Politik demonstriert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wie an den vergangenen Montagen auch, versammelten sich am Plankenkopf wieder mehrere Gruppen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Polizeisprecherin in Mannheim sagte, in der Innenstadt seien auch sehr viele Menschen unterwegs, die offenkundig Einkäufe nach Weihnachten erledigten. Daher fehlte der Überblick, wie viele Personen wegen der Proteste da sind. Nach Angaben eines Mitarbeiters, verwies die Polizei mit Lautsprecher-Durchsagen darauf, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten und suchte Einzelgespräche zu Demonstranten. Hundertschaften der Polizei waren am Abend in Mannheim im Einsatz. Später schätzte ein Polizeisprecher die Zahl der Demonstranten auf etwa 400 Personen.

Wie ein weiterer Mitarbeiter mitteilte, waren auch mehrere Polizeipferde im Einsatz. Auch Polizeihunde sollen vor Ort gewesen sein.

Auch Polizeipferde waren im Einsatz. © Priebe

Antifa-Gegendemo am Paradeplatz

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Paradeplatz trafen nach ersten Erkenntnissen Anhänger der Antifa auf Teilnehmer des sogenannten Montagsspaziergangs. Zwischenzeitlich seien Sprechchöre gegeneinander ausgetauscht worden, sagte ein Mitarbeiter. Die Stimmung sei aufgeheizt gewesen. Ebenfalls teilte ein Polizeisprecher mit, dass es mehrere Schauplätze in der Innenstadt gebe, an denen Demonstrationen stattfanden.

Seit Wochen gehen Gegner der Corona-Politik vielerorts in Deutschland auf die Straße. Nicht immer kündigen sie die Demonstrationen an, sondern treffen sich als sogenannte Spaziergänger. Weil sie sich in sozialen Netzwerken verabreden, weiß die Polizei manchmal nicht im Voraus, wo eine solche Aktion stattfindet. Sie muss unter anderem kontrollieren, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Diese wurden just am Montag in Baden-Württemberg verschärft.

Menschenkette um das Rathaus als Reaktion auf "Spaziergänge"

Die Aktion, eine Menschenkette um das Rathaus zu bilden, sollte eine Reaktion auf die nicht angemeldeten und auch gewaltsamen Demonstrationen der vergangenen Wochen sein.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtete, sei die Kette so lang gewesen, dass sie komplett um das Rathaus reichte - sich teilweise sogar eine zweite Reihe bildete. Die Polizei schätzte auf Anfrage die Zahl der Menschen vor Ort auf etwa 400.

Lokales Menschenkette um das Mannheimer Rathaus 00:26 Mehr erfahren

Die angemeldete Kundgebung wurde von den Stadträten Chris Rihm und Gerhard Fontagnier organisiert. Man könne nicht tolerieren, dass montags die Demokratie in der Stadt ausgehoben wird, sagte Fontagnier, der die Anzahl der Teilnehmer auf 500 bis 600 Personen schätzte. „Wenn die Spaziergänge nächsten Montag wieder kommen, werden wir auch wieder hier sein“, sagte der Politiker.