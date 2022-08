Polizei sucht Zeugen

Wer hat etwas beobachtet? Die Polizei sucht nach Zeugen, die am Wochenende vor Ort waren, als eine junge Frau von einem Unbekannten geschlagen und angegriffen wurde. Wie die Beamten in einer Mitteilung schreiben, war die 27-Jährige am Sonntagmorgen kurz vor 8 Uhr auf dem Fußweg hinter der Lärmschutzwand zwischen Waldstraße und Dornheimer Ring unterwegs.

Dort geriet sie mit einem Unbekannten in eine verbale Auseinandersetzung. Der Angreifer beleidigte die Frau und spuckte ihr ins Gesicht. Ein noch unbekannter Passant, der mit einem Hund spazieren war, könnte den Vorfall beobachtet haben und stellt somit einen wichtigen Zeugen dar, teilt die Polizei weiter mit und bittet daher diesen Passanten sowie weitere Zeugen, die etwas zum Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0621/71 84 90 bei dem Polizeirevier Käfertal zu melden. Der unbekannte Angreifer wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,9 Meter groß. Er habe lange blonde Haare und blaue Augen. Am Sonntagmorgen soll er eine Basecap und ein graues T-Shirt getragen haben. vs