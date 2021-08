Polizei sucht Unfallverursacher

Bei einem Verkehrsunfall in der Schienenstraße auf dem Waldhof Richtung Sandhofen hat ein Autofahrer einen Fahrradfahrer angefahren und leicht verletzt. Danach stieg er aus, erkundigte sich nach dem Befinden des 18-Jährigen und fuhr weg. Jetzt sucht die Polizei den Verursacher des Unfalls, der sich bereits am Freitag vor einer Woche, 13. August, gegen 11.20 Uhr ereignet hat. Beschrieben wird er als etwa 40 Jahre alt, schlank und mit grauem Haarkranz. Bei dem Auto handelt es sich um einen dunklen Mercedes mit Mannheimer Kennzeichen, der an der Front beschädigt sein könnte. Auch Zeugen werden gesucht: 0621/174 42 22. pol/jpp

