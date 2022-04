Polizei sucht Opfer und Zeugen nach Raubüberfall

Mannheim. In Zusammenhang mit einem Raubüberfall auf eine 59-Jährige am 10. März suchte die Polizei einen Zeugen (wir berichteten). Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es zwei unterschiedliche Vorfälle gab – und der gesuchte Autofahrer wohl eine weitere – möglicherweise versuchte – Raubstraftat beobachtet hat: Der Polizei zufolge soll ein bisher unbekannter Täter gegen 23.30 Uhr – und somit nach dem Überfall auf die 59-Jährige – an der Haltestelle Uniklinikum eine junge Frau beim Einsteigen in eine Straßenbahn der Linie 2 bedrängt haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Handtasche im Visier

Die Straßenbahn war gerade aus Feudenheim kommend in die Haltestelle eingefahren. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Unbekannte versucht haben, der Frau die Handtasche zu entreißen. Der Täter soll in Richtung Bibienastraße geflüchtet sein. Ob er die Handtasche der Frau stehlen konnte, ist der Polizei zufolge unklar. Sie soll den Täter verfolgt haben und dabei soll ihr der gesuchte Autofahrer zu Hilfe geeilt sein. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, versuchen Staatsanwaltschaft und Kriminalkommissariat herauszufinden. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten die junge Frau, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 / 1 74 44 44, oder bei jeder anderen Dienststelle, zu melden. Auch der Autofahrer hat sich noch nicht an die Beamten gewandt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2