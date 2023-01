Mannheim. Ein bisher unbekannter Täter hat ein großes Graffiti an eine Hauswand in der Mannheimer Lutherstraße gesprüht. Laut Polizei hat sich der Vorfall zwischen 16 Uhr am Dienstag und 12 Uhr am Mitwoch an einem Privathaus ereignet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Der Polizeiposten Mannheim-Neuostheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.