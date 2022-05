Mannheim. Die Polizei hat am Sonntagmorgen mit einem Polizeiboot und einem Hubschrauber nach einem Vermissten gesucht. Der 34-Jährige soll nach Angaben der Polizei möglicherweise am späten Samstagabend im Bereich der Straße Am Salzkai in den Neckar gestürzt sein. Näheres war zunächst nicht bekannt.

