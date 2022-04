Polizei sucht Angreifer

Nachdem eine 39 Jahre alte Frau am späten Freitagabend gegen 23 Uhr am Paradeplatz von einer bislang unbekannten Frau und einen unbekannten Mann mit mehreren Schläge und Tritten angegriffen worden ist, sucht die Polizei nun nach den Angreifern, die nach der Tat in Richtung Wasserturm geflüchtet sind. Das Opfer wurde durch den Angriff verletzt und musste vor Ort von Rettungskräften versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Hilfe, so die Polizei in ihrem Bericht, habe die 39-Jährige jedoch nur ungern angenommen und sich gegenüber den Rettungskräften renitent und aggressiv verhalten. Die Sanitäter mussten deswegen die Polizei auch für die Versorgung des Opfers hinzuziehen. Über die Schwere der Verletzungen hatte die Polizei keine weiteren Informationen Das Polizeirevier Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0621/1 25 80 zu melden. pol/lang