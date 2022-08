Polizei stellt Poser-Auto sicher

Bei einer Kontrolle haben die Beamten im Stadtgebiet Poser aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei mitteilte, müssen diese Fahrer nach Donnerstag mit Strafen wegen Lärmverursachung rechnen. Gleich eine ganze Reihe an Verstößen stellten die Ermittler bei der Kontrolle eines 41-jährigen Mannes fest. Der Mann war gegen 22 Uhr in der Schafweide in der Neckarstadt unterwegs, als er anhalten wurde. „Das Fahrzeug war nicht nur rund 20 Dezibel deutlich lauter als erlaubt, sondern die Software des PKW war dahingehend manipuliert, dass beim Beschleunigen des VWs ein sogenannter Schubknall verursacht wird“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Außerdem seien die Abgasanlage manipuliert und mehrere Teile am Fahrzeug unfachmännisch verbaut oder verkabelt worden, heißt es weiter.

48 Kontrollen durchgeführt

Die Polizei untersagte dem Mann wegen der Vielzahl an Mängeln die Weiterfahrt, da diese die Verkehrssicherheit beeinträchtigen würden. Das Auto wurde sichergestellt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis rechnen.

Insgesamt kontrollierte die Polizei 19 Fahrzeuge und 29 Personen. Davon wurde in fünf Fällen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt, wobei bei zwei Fahrzeugen deshalb sogar eine Sicherstellung des Autos erforderlich war. pol/vs