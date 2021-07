Polizei stellt flüchtende Rollerfahrer

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim erneut mehrere E-Scooter-Fahrer kontrolliert, die in Mannheim sowie Heidelberg unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln standen – einer davon griff auf seiner Flucht eine Beamtin an und verletzte diese.

Nach Angaben der Polizei von Donnerstag versuchte in Mannheim ein 35-jähriger Mann, mit seinem Elektroroller vor einer Kontrolle zu flüchten. Eine Polizeistreife forderte den Fahrer in der Friedrich-Ebert-Straße zum Anhalten auf, wonach dieser den Beamten zu verstehen gab, dass er aufgrund eines „wichtigen Termins“ keine Zeit für eine Kontrolle habe und flüchtete. Nachdem mehrere Versuche, den Mann zum Anhalten zu bewegen, fehlschlugen, errichteten die Beamten mit dem Streifenwagen eine Straßensperre. Unbeeindruckt davon wollte er zwischen den ausgestiegenen Beamten und dem Streifenwagen hindurchfahren, kollidierte hierbei jedoch mit dem Polizeiwagen und konnte festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des Mannes stellte sich heraus, dass der Grund der Flucht kein „wichtiger Termin“ war, sondern geringe Mengen Amphetamin und Marihuana. Ebenso stand er unter dem Einfluss der Drogen. Nach einer Blutentnahme konnte er seinen Weg, allerdings nur zu Fuß, fortsetzen. An dem Polizeiauto entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro.

Schlag mit dem Ellenbogen

In Heidelberg am Bismarckplatz versuchte kurz nach Mitternacht ein 17-Jähriger ebenfalls, vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten. Er fuhr mit seinem geliehenen Elektroroller in eine Tiefgarage und wollte die hinterherfahrenden Beamten abhängen. Als der Jugendliche die Tiefgarage wieder verlassen wollte – die Zufahrt war durch einen Streifenwagen blockiert – fuhr er auf eine dort wartende Polizistin zu, versetzte dieser während der Fahrt einen gezielten Schlag mit dem Ellenbogen in Richtung Oberkörper und verletzte sie so schwer, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnte. In der Bergheimer Straße gelang es den Beamten, den Flüchtigen festzunehmen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 17-Jährige einen Wert von 0,44 Promille hatte. Nach einer Blutentnahme auf dem Polizeirevier konnte er seinen Eltern überstellt werden. Ob der junge Mann geeignet ist, künftig einen Führerschein zu erwerben, wird derzeit noch geprüft.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass E-Scooter Kraftfahrzeuge sind und hierfür die gleichen Promillegrenzen wie beim Autofahren gelten. pol/stp