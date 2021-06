Polizei räumt Paradeplatz

Ein Koffer – offenbar ohne Besitzer – hat am Samstagmittag für Aufregung und umfangreiche Absperrmaßnahmen am Paradeplatz in der Mannheimer Innenstadt gesorgt. Das Gepäckstück stand in der Nähe des Corona-Schnelltest-Zentrums vor Ort, Eigentümer waren zunächst keine auffindbar.

Besitzer meldet sich

Als die Polizei gerade damit beschäftigt war, den Paradeplatz in der stark frequentierten Innenstadt zu räumen, meldete sich schließlich der Besitzer des abgestellten Koffers. Bei der Kontrolle des Gepäckstückes fand die Polizei nur Reisegepäck, weshalb sie auch schnell Entwarnung gab und die Absperrmaßnahmen nach 15 Minuten wieder aufhob.

Der Straßenbahnverkehr war am Samstagmittag im Bereich des Platzes zwar betroffen, allerdings „nur geringfügig beeinträchtigt“, heißt es im Polizeibericht.