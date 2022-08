Polizei nimmt Diebe fest

Einer Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei eine kleine Diebesgruppe festnehmen konnte. Wie die Beamten mitteilten, bemerkte die Frau am Freitagabend gegen 23.30 Uhr, dass sich drei Personen auf einer Baustelle in der Rheinauer Graßmannstraße aufhielten und ihr verdächtig erschienen. Die Männer flohen beim Eintreffen der Polizei in Richtung Fußgängerbrücke zur Ruhrorter Straße. Zwei von ihnen konnten dort nach kurzer Verfolgung festgenommen werden. Der dritte Tatverdächtige wurde durch weitere Ermittlungen ausfindig gemacht. Beim Durchsuchen seiner Wohnung stellten die Beamten Diebesgut fest, das von der Baustelle in der Graßmannstraße stammen dürfte. Dabei handelte es sich um Stahlketten und Werkzeug im Wert von rund 1000 Euro. Die Männer müssen sich nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verantworten. vs

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1