Polizei nimmt aggressiven Mann in der Schwetzingerstadt in Gewahrsam

Mannheim. Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Mann in Mannheim in Gewahrsam genommen, nachdem dieser sich aggressiv verhalten, gespuckt und geschimpft hatte.

Der 32-Jährige hatte nach Polizeiangaben zuvor gegen 21:30 Uhr zwei Fahrzeuge im Stadtteil Schwetzingerstadt durch Fußtritte beschädigt. Die Beamten konnten den Mann später mithilfe von Zeugenhinweisen in der Seckenheimer Straße festnehmen.

Der 32-Jährige schimpfte dabei ständig mit Worten aus der Gossensprache und spuckte unkontrolliert um sich. Da er sich auch bei der Personalienfeststellung gegenüber den Polizeibeamten verbal äußerst aggressiv verhielt und auch keine Anzeichen machte, sein Verhalten einzustellen, wurde er im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Die Hintergründe für sein aggressives Verhalten und die Sachbeschädigungen lassen sich bisher nicht erklären. Einen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Im Polizeirevier wurde er von einem Arzt untersucht und verbrachte anschließend die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei.