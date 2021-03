Ein schnelles Ende hat am Montag eine Geburtstagsfeier in Käfertal gefunden. Gegen 20.30 Uhr beschwerten sich Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Wormser Straße über Partylärm im ersten Obergeschoss. Laute Musik und Unterhaltungen mehrere Menschen hörten auch die Polizisten sofort, als sie dort ankamen. Und: An der Wohnungstür hing ein Zettel, auf dem auf eine Geburtstagsfeier hingewiesen wurde. Erst nach mehrmaligem Klingeln und Klopfen wurde sie geöffnet. In der Wohnung befanden sich 15 Erwachsene, zwei Kinder und eine Jugendliche, die lautstark feierten. Erst nach längerer Diskussion mit der Polizei – und Überzeugungshilfe der Gäste – war der Wohnungsbesitzer bereit, die Party zu beenden. Sowohl auf ihn als auch auf die volljährigen Gäste kommt ein Bußgeld wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung zu. pol/lok