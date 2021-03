Zwei Partys hat die Polizei am Freitagabend aufgelöst. In einem Kellergeschoss im Hans-Sachs-Ring im Niederfeld feierten neun Erwachsene im Alter von 22 bis 25 Jahren. Alle waren laut Polizei einsichtig und kamen den Platzverweisen nach. Anders war es jedoch bei einer Fete in einem Hinterhaus in der Großfeldstraße in Neckarau: 17 Personen zwischen 17 und 56 Jahren aus 16 Haushalten waren zusammengekommen. Die Gäste waren größtenteils aus der Pfalz und aus Südhessen angereist. „Dass die Party um 23.30 Uhr beendet war, wurde nur schwerlich akzeptiert“, heißt es im Polizeibericht. Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung wurden geschrieben. pol/lok