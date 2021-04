Mannheim. Die Polizei hat am Samstagnachmittag im Rahmen der Aktion „Sichere Neckarstadt“ eine Gaststätte auf der Friesenheimer Insel in Mannheim kontrolliert, in der entgegen der derzeit gültigen Corona-Beschränkungen Gäste bewirtet worden sind. Bei der Kontrolle des Lokals in der Industriestraße wurden zehn Männer und drei Frauen angetroffen, die sich dort aufhielten und Getränke konsumierten.

Bei der Überprüfung der Gäste wurden nach Angaben der Polizei mehrere Baseball-Schläger, ein Paar sogenannte Quarz-Handschuhe und geringe Mengen verschiedener Drogen aufgefunden. Sämtliche Anwesende erwartet nun Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Zudem wird nun wegen Drogenbesitzes und Verstößen gegen das Waffengesetz gegen mehrere Gaststättenbesucher ermittelt.