Mannheim. Sieben Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre für nichtimmunisierte Personen haben Polizei und Ordnungsamt am Freitagabend in Mannheim festgestellt. Wie die Beamten mitteilen, wurden zwischen 21 und 23 Uhr insgesamt 151 Personen kontrolliert. Die Kontrollstelle befand sich in der Augustaanlage. Laut Polizei zeigte der Großteil der kontrollierten Personen Verständnis für die Maßnahmen. Der überwiegende Anteil der Verstöße sei aus Unkenntnis begangen worden.

