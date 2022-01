Polizei kontrolliert Kleintransporter in Mannheim

Mannheim. Beamte der Verkehrspolizei Mannheim haben am Mittwoch, 26. Januar, in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 16 Uhr, in der Rudolf-Diesel-Straße auf der Friesenheimer Insel Kleintransporter kontrolliert. Dabei achteten sie vor allem darauf, ob die Ladung richtig gesichert war, ob an den Fahrzeugen alles in Ordnung war und ob die Fahrer auch fahrtüchtig waren. Die Spezialisten des Verkehrsdienstes Mannheim haben insgesamt 76 Fahrzeuge und deren Fahrer kontrolliert. Es gab 33 Beanstandungen und es wurden 46 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

13 Fahrzeuglenker verstießen gegen dieVorschriften über die Lenk- und Ruhezeiten, 18 Fahrer wurden wegen gefahrgutrechtlicher Verstöße angezeigt. Bei elf Fahrzeugen war die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert und den betroffenen Fahrern wurde bis zur korrekten Sicherung der Waren die Weiterfahrt untersagt. An vier Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt.

Weitere Schwerpunktkontrollen sind bereits in der Planung.