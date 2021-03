Die Polizei hat am Freitagabend auf dem Lindenhof die Autoposer- und Partyszene überwacht. Nach Angaben der Behörde waren bereits zahlreiche, überwiegend junge Feierwillige sowie vereinzelt Autoposer vor Ort, als die Beamten dort eintrafen. Die Polizei spricht von einem „starken Zulauf“. Deswegen riegelten die Einsatzkräfte den Bereich rund um das Rheinufer ab. Demnach habe man so verhindern können, dass mehr Menschen dazukamen. Wer schon da war, musste den Bereich verlassen.

Autoposer tummeln sich derzeit wieder am Rheinufer. © Christoph Blüthner

Außerdem wurden „auffällige Autofahrer“ gezielt kontrolliert, heißt es seitens eines Polizeisprechers weiter. Die Autos wurden auf ihre Verkehrstauglichkeit hin überprüft. So wurden insgesamt sechs sogenannte Poser wegen unnötigen Lärms gebührenpflichtig verwarnt und der Örtlichkeit verwiesen.

Polizeipräsident Stenger warnt

Mannheims Polizeipräsident Andreas Stenger war mit den ersten Ergebnissen des neuen Einsatzkonzeptes zufrieden und fand deutliche Worte für die Zukunft: „Wir werden diese gezielten Einsatzmaßnahmen wie angekündigt konsequent umsetzen. Ruhestörer, Auto-Poser und sonstige Nachtschwärmer, die die Anwohner belästigen und den öffentlichen Raum vermüllen, sollten lieber einen weiten Bogen um den Lindenhof und das Rheinufer machen.“ In Richtung der Autoposer legte Stenger noch mal konkret nach: „Bei Posern, die aufgrund Lärms oder ihrer Fahrweise vermehrt auffallen, die Anwohnerinnen und Anwohner massiv belästigen und damit wiederholt in den polizeilichen Fokus geraten, werden zudem intensiv fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen und die gesamte Palette der gefahrenabwehrrechtlichen Möglichkeiten geprüft.“ Auch in Zukunft sollen die Kontrollen auf dem Lindenhof und dem Rheinufer, aber auch in der Innenstadt fortgesetzt werden.

Stadt und Polizei hatten am Donnerstag verkündet, aufgrund zahlreicher Anwohnerbeschwerden in den letzten Wochen sowie vermehrterr Ruhestörungen durch Hupkonzerte, aufheulende Fahrzeugmotoren und lauter Musik stärker gegen die Autoposer- und Partyszene vorzugehen. Bei einem Vor-Ort-Termin hatten Stenger und Sicherheitsdezernent Christian Specht massive Polizeipräsenz angekündigt.

Zum Konzept gehört, die Zufahrt zur Rheinpromenade von der Einmündung Rennershofstraße freitags ab 18 Uhr und über das Wochenende für den Verkehr zu sperren. Neben Geschwindigkeitskontrollen und dem Überprüfen der Corona-Regeln erstellt die Polizei eine Kennzeichenliste. Wer wiederholt darauf landet, für den ist die Fahrt beendet. Als letztes Mittel für Wiederholungstäter und Top-Störer will die Polizei den Autoschlüssel für einige Stunden beschlagnahmen. Unter den Einsatzkräften am Wochenende waren auch Beamte der Sondereinheit für Auto-Poser, die sich sonst in der Kunststraße zeigen. pol/kpl/lia