Polizei kontrolliert Autoposer über Pfingsten - neun Autos sichergestellt

Mannheim. Über die Pfingsttage hat die Polizei in Mannheim und Heidelberg schwerpunktmäßig mit Blick auf Auoposer in den Innenstädten Kontrollen durchgeführt. Wie das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag in einer Pressemeldung bekannt gab, haben Beamten der Ermittlungsgruppe "Poser" im Zeitraum von Samstag, 04.06.2022 bis Pfingstmontag, 06.06.2022 jeweils bis in die frühen Morgenstunden insgesamt 67 Fahrzeuge und 97 Personen kontrolliert. Während der Maßnahmen waren zahlreiche Fahrzeugführer mit ihren PS-starken Fahrzeugen unterwegs und verursachten damit in den dicht bebauten Innenstädten ohrenbetäubenden Lärm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1



Die Besamten stellten 20 Fahrzeuge fest, bei denen aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war. Bei neun Fahrzeugen waren die Veränderungen laut der Verkehrspolizisten derart gravierend, dass sie sichergestellt wurden. Sie werden nun einem einem Sachverständigen vorgeführt, der ein Gutachten erstellt.

Bei den Veränderungen handelte es sich zum überwiegenden Teil um Modifizierungen an der Abgasanlage, Änderungen an Fahrwerk und Bereifung sowie Veränderungen am Licht.

Die Kontrollen wurden nach ganzheitlichen Gesichtspunkten durchgeführt. Diese weitere Feststellungen wurden dabei getroffen:

ein Fahrzeugführer war mit dem Auto unterwegs, ohne einen Führerschein zu besitzen

zwei Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen - die Autos waren zu schnell unterwegs

vier Fälle von unzulässigem Lärm

fünf Autofahrer benutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt

ein Fahrer war nicht angeschnallt

vier Verstöße wegen Falschparkens

und zwölf Mängelberichte wegen geringfügiger Mängel am Fahrzeug

Das Präsidium teilte mit, insbesondere während der Sommermonate die Kontrollen intensiv fortführen zu wollen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2