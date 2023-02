Polizei hält in Mannheim Mann mit Kofferraum voller Diebesgut an

Mannheim. Die Polizei hat am Donnerstag in Mannheim einen Mann mit einem Kofferraum voll gestohlener Gegenstände angehalten. Wie die Polizei mitteilt, kam der Ford-Fahrer gegen 17 Uhr in eine Verkehrskontrolle. Dabei entdeckte die Polizei diverses Diebesgut im Kofferraum, auf dem größtenteils noch Preisschilder und Warensicherungen waren.

Außerdem fanden die Polizisten Hilfsmittel, die auf regelmäßige Diebstähle hinweisen. Der 42-jährige Mann konnte keine passenden Eigentumsnachweise vorlegen. Die Beamten stellten die Waren sicher und leiteten gegen den Fahrer Ermittlungen wegen Diebstahls und Hehlerei ein.