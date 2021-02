Gleich zwei verdächtige Gegenstände haben am Wochenende größere Polizeieinsätze ausgelöst. So wurde am Sonntagvormittag in der Bismarckstraße in unmittelbarer Nähe des Präsidiums ein herrenloser Rucksack entdeckt. Ein Entschärfungskommando des Landeskriminalamts rückte an. Der Bereich in der Innenstadt musste weiträumig abgesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der Inhalt entpuppte sich jedoch als Altglas. Das Oststadt-Revier ermittelt nun, wer den Rucksack dort abgestellt haben könnte.

AdUnit urban-intext1

Nicht weit davon entfernt war bereits am Samstag in der Schwetzingerstadt kurz nach 15 Uhr ein herrenloser Koffer bemerkt worden. Da der Fundort eher ungewöhnlich war, rückte die Polizei ebenfalls zu einem Großeinsatz aus und sperrte weiträumig rund um den Wasserturm ab. Darauf meldete sich ein ausländischer Mitbürger und erklärte, es handele sich um seinen dort vergessenen Koffer. So konnte auch dieser Einsatz beendet werden. pol/sma