Polizei gibt Konzert im Baumhain

Die Komposition „Gardenparty“ von Eythor Gunnarsson passt natürlich besonders zu diesem Ort, der flotte „Florentiner Marsch“ und der „Kaiserin Sissi Marsch“ sowie die „Hanna-Polka“ werden erklingen, aber auch ein Medley populärer Songs von Phil Collins, Melodien aus dem Science-Fiction-Film „Oblivion“ und das beliebte „Memory“ von Rob Ares: Das ist das abwechslungsreiche Programm beim traditionellen Benefizkonzert mit dem Polizeimusikkorps in der Festhalle Baumhain. Es findet auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreises (DAFAK) am Sonntag, 19. März, um 16 Uhr (Saalöffnung 15 Uhr) statt. Das ist die erste große öffentliche Veranstaltung im Luisenpark noch vor der Wiedereröffnung zum Beginn der Bundesgartenschau am 14. April, und durch die Bauzäune werden die Besucher auf dem Weg vom Haupteingang schon einige Veränderungen im Park sehen können. Spaziergänge im Park sind aber nicht möglich.

„Frühling nach Noten“

Das Benefizkonzert mit dem Titel „Frühling nach Noten“ hat eine über 20-jährige Tradition, lange organisiert von Erika Lauer und jetzt von Renate Brödel. Nach den Absagen wegen der Corona-Pandemie 2020, 2021 und im Frühling 2022 gab es dann im Oktober, kurz vor Schließung des Luisenparks, ein solches Benefizkonzert. Um die Tradition aufrechtzuerhalten, entschied sich der Deutsch-Amerikanische Frauenarbeitskreis nun zu einem Termin wieder im März – rechtzeitig vor der Bundesgartenschau, wo ein Benefizkonzert wegen der höheren Eintrittspreise nicht möglich gewesen wäre. Schließlich kommt der ganze Erlös dem Sozialfonds des Deutsch-Amerikanischen Frauenarbeitskreises zugute, der daraus seine Zuschüsse an viele Initiativen, vorwiegend aus den Bereichen Soziales, Jugend und Senioren, finanziert.

„Wir spielen zwei Originalkompositionen für Blasorchester, sehr anspruchsvoll, und im zweiten Teil drei solistische Stücke für Sopran-Saxofon, Tenorhorn und Tuba“, kündigt Wolfgang Rothenheber an, der Leiter des rund 40 Musiker umfassenden Polizeimusikkorps. Die meisten Mitglieder sind aber keine Polizeibeamten, sondern Berufs- oder sehr ambitionierte Hobbymusiker, die eben nur die Uniform mit der Lyra auf den Schulterklappen statt der üblichen Sterne der Dienstgradabzeichen tragen. Seit der Abschaffung des Freiwilligen Polizeidienstes zählen sie auch nicht mehr offiziell zur Polizei, repräsentieren sie aber weiter und werden auch von ihr unterstützt. Sie proben einmal wöchentlich und absolvieren etwa 15 Auftritte im Jahr.

Tickets zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf beim Polizeipräsidium L 6, 1, bei Juwelier Hartfelder-Sauer Rheinau, beim Infopunkt des Seniorenrats im Stadthaus N 1, im Café Kaufmann Ketsch sowie per Telefon 0621/8762410. Die Tageskasse am Haupteingang Luisenpark öffnet am Sonntag, 19. März, ab 14 Uhr.