Am Wochenende hat die Polizei in Mannheim mehrere große Verkehrskontrollen durchgeführt, wie sie am Montag mitteilte. Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich davor über laute Musik aus Fahrzeugen und aufheulende Motoren beschwert.

Die ersten Anrufe kamen nach Polizeiangaben aus dem Stadtteil Lindenhof kurz vor halb zehn am Samstagabend. Die Polizei kontrollierte daraufhin an der Kreuzung Stephanienufer/Rennershofstraße an die 150 Fahrzeuge und rund 300 Personen. Bei den Kontrollierten handelte es sich überwiegend um „junges, eventorientiertes Publikum“ im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, das hauptsächlich aus dem angrenzenden Umland stammte. Die Polizei erteilte Platzverweise. Eine Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes war vor Ort und ahndete Verstöße gegen die Corona-Verordnung. Zur gleichen Zeit wurden weitere „szenetypische Örtlichkeiten“ überwacht, wie die Polizei mitteilte. Hier stellten die Beamten weitere 50 Fahrzeuge fest. Insgesamt kam es zu zwölf Verstößen gegen die Corona-Verordnung und mehreren Ordnungswidrigkeiten.

Gegen halb elf gab es am Samstagabend erneut Beschwerden über Hupkonzerte, diesmal aus der Innenstadt. Die Polizei kontrollierte dort im Anschluss mehr als 100 Fahrzeuge und erteilte erneut Platzverweise. Die Behörde geht davon aus, dass es sich um einen Großteil der zuvor auf dem Lindenhof kontrollierten jungen Leute handelte. Die Kontrollen führten zu einem Stau in der Kunststraße bis auf Höhe des Paradeplatzes. Gegen Viertel vor zwei nachts war in der Innenstadt wieder Ruhe eingekehrt.

Weitere Kontrollen sollen folgen

Die Mannheimer Polizei teilte mit, in Abstimmung mit der Stadt Maßnahmen auf den Weg bringen zu wollen, um zu verhindern, dass sich die Event- und Poserszene in Mannheim weiter etabliert. Erster Bürgermeister Christian Specht habe Polizeipräsident Andreas Stenger demnach gebeten, gemeinsam mit dem städtischen Ordnungsdienst ein Lagebild zu erstellen. Daran angelehnt sollen kurzfristig Maßnahmen wie Kontrollstellen und Sperrungen entwickelt werden. Auch die Anwohnerinnen und Anwohner sollen in das Maßnahmenkonzept einbezogen werden. red/pol