Im Herzogenried ist am Donnerstag ein weißes Trekkingrad mit zwei Plastiktaschen gefunden worden, in denen sich Elektrowerkzeuge befanden. Als eine Polizeistreife gegen 22.30 Uhr in der Straße Zum Herrenried eintraf, suchte ein Mann plötzlich das Weite. Er war komplett dunkel gekleidet. Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten und sucht die Besitzer des Werkzeugs: eine Akku-Handkreissäge, ein Dreieckschleifer, ein Bandschleifer, zwei Bohrhammer sowie ein Trennschleifer. Zudem stand neben dem Fahrrad eine Gartenschlauchtrommel. Die Gegenstände können noch nicht zugeordnet werden. Möglicherweise stammen sie aus Einbrüchen in Kleingärten. pol/lok