Polizei fasst mutmaßlichen Dieb: 81-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof festgenommen

Mannheim. Ein 81-Jähriger soll Anfang Oktober einem Reisenden im Mannheimer Hauptbahnhof bestohlen haben – nun wurde der Mann am Mittwochabend erkannt und vorläufig festgenommen. Nach Angaben der Polizei soll der Verdächtige einem 32-Jährigen am Nachmittag des 8. Oktobers neben persönlichen Gegenständen auch ein hochwertiges Notebook entwendet haben.

Der Geschädigte erstattete über das Onlineportal der Bundespolizei eine Anzeige. Der Gesamtwert des Diebesguts belief sich auf rund 2600 Euro. Durch die Auswertung der Videoüberwachung am Hauptbahnhof konnten sowohl der 81-Jährige erkannt als auch der Tatablauf zweifelsfrei festgestellt werden.

Am Mittwochabend erkannte eine Streife der Bundespolizei in Mannheim den Verdächtigen am Bahnhof wieder und nahm den Verdächtigen vorläufig fest. Der Mann räumte die Tat ein und gab an, wo sich das Diebesgut befindet. Der 32-Jährige erhielt einen Großteil seiner Wertgegenstände zurück. Den 81-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.