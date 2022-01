Polizei fasst gesuchten Straftäter am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim. Die Polizei hat am späten Sonntagabend einen gesuchten Straftäter am Mannheimer Hauptbahnhof verhaftet. Nach Angaben der Polizei wurde der 32-Jährige am Hauptbahnhof einer routinemäßigen Personenkontrolle unterzogen, wobei sich herausstellte, dass der Mann aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Restfreiheitsstrafe von 387 Tagen zu verbüßen hatte. Zudem trug der Mann weitere Betäubungsmittel und die EC-Karte einer anderen Person bei sich. Der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt Mannheim eingeliefert. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Unterschlagung eingeleitet.

