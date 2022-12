Polizei fahndet per Bild nach vermisstem 30-Jährigen aus Mannheim

Mannheim. Die Polizei fahndet aktuell nach dem 30-jährigen Javier J. aus Mannheim, auch per Foto. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Vermisste zuletzt am Samstag gegen 17 Uhr in Mannheim in der Schlachthofstraße gesehen und ist seither unbekannten Aufenthaltes.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Polizeikräfte stellten sein Fahrzeug, ein weißer Mercedes AMG E-Klasse Cabrio mit Ludwigshafener Kennzeichen gegenüber des Fleischversorgungszentrums sicher.

Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Überprüfung aller bekannten Hinwendungsorte im Mannheimer und Heidelberger Bereich führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 4444.