Mannheim. Ein Tablet, Autoschlüssel und Schmuck haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Neckarstadt mitgenommen. Der Vorfall ereignete sich am Montagmittag, die Täter gelangten laut Polizei auf unbekannte Weise ins Treppenhaus des Anwesens in der Uhlandstraße und brachen die Tür einer Wohnung auf. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen und nahmen die Beute mit. Den Diebstahlschaden kann die Polizei noch nicht beziffern.

AdUnit urban-intext1

Durch einen Zeugen wurden die beiden männlichen Einbrecher wie folgt beschrieben: Der eine Täter war 1,70 bis 1,75 Meter groß, er hatte eine schlanke und sportliche Figur, einen Vollbart sowie graues kurzes Haar. Er sprach Deutsch mit Akzent und trug einen blauen Sportanzug mit drei weißen Streifen entlang des Beins. Der andere Täter war 1,80 bis 1,85 Meter groß, er hatte kurzes dunkleres Haar mit grauem Anteil. Seine Statur wird als „breit und kräftig“ beschrieben. Er trug Arbeitskleidung und blaue Einmalhandschuhe. Hinweise an die Polizei unter 0621/3 30 10.