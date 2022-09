Polizei erwischt Mannheimerin ohne Führerschein mit Kind im Auto

Mannheim. Ohne Führerschein hat die Polizei eine 28 Jahre alte Mannheimerin am Steuer erwischt. Als sie am Dienstag gegen 19 Uhr auf das Gelände einer Tankstelle fuhr, fiel sie nach Polizeiangaben einer Streife auf, weil ihr zweijähriger Sohn auf der Rückbank saß - ohne Kindersitz oder sonstige Sicherung. Während der Kontrolle gab sie zu, keinen Führerschein zu besitzen. Eine Überprüfung ergab, dass sie am Samstag, 20. August, in der Friedrich-Ebert-Straße mit fast 1,4 Promille angehalten worden war, weshalb ihr Führerschein einbehalten wurde.

Die Frau muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ob die Tatsache, dass ihr Kind ungesichert mitfuhr, bei der Bewertung über ihre Geeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen und die Dauer des Fahrverbots Einfluss nehmen könnte, werde sich zeigen, so die Polizei.

