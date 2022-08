Polizei erwischt Fahrraddieb

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen in Mannheim-Schwetzingerstadt einen Fahrraddieb auf der Flucht erwischt und festgenommen. Wie die Polizei berichtet, hatte zuvor ein Zeuge den Mann gegen 3 Uhr bei der Polizei gemeldet. Er sei gerade dabei gewesen, in der Heinrich-Lanz-Straße ein Fahrradschloss mit einer Akkuflex aufzuschneiden.

Die sofort entsendete Streife konnte kurz darauf den Verdächtigen auf dem Fahrrad in der Bismarckstraße feststellen. Als dieser die Polizisten sah, flüchtete er. Wenig später bemerkten die Beamtinnen und Beamten ein auf dem Boden liegendes Fahrrad im Quadrat L9. In der Nähe davon versteckte sich der Tatverdächtige hinter einem geparkten Fahrzeug.

Die Polizei nahm den Mann fest und durchsuchte seinen Rucksack. Darin fanden sie schließlich auch die vom Zeugen erwähnte Akkuflex. Der 34-jährige Mann, welcher mit rund 0,8 Promille zudem auch betrunken war, muss nun mit einem Strafverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls rechnen.

Fahrraddiebe zu erwischen, komme selten vor, so ein Sprecher der Polizei. Das liege daran, dass es sich bei dem Diebstahl von Fahrrädern um ein Massendelikt handle. Hinzukommt die Tatgelegenheit. „Steht ein teures E-Bike nicht gut gesichert vor einem Haus, bietet das spontan Gelegenheit“, so der Sprecher. red/vs