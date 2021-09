Polizei ermittelt in drei Fällen wegen exhibitionistischer Handlungen

Mannheim. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu exhibitionistischen Handlungen machen können. Denn die Beamten ermitteln in gleich drei Fällen. Eine 63-jährige Frau ist am Dienstagnachmittag einem Exhibitionisten begegnet. Laut Polizeiangaben war sie gegen 16.10 Uhr zu Fuß auf dem Wörthfelder Weg in Seckenheim an einem Damm in Höhe der Neckarhäuser Felder unterwegs, als sie Geräusche hörte. Mit Blick nach oben auf den Damm sah sie einen Mann, der onanierte. Die Frau schrie den Mann an, der mit einem Fahrrad in Richtung Edingen flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, er trug einen Bart und hat helle, kurze Haare. Er war mit einer Jeans und einem dunklen, langärmeligen Oberteil bekleidet und ist circa 1,8 Meter groß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am gleichen Tag kam es zu einem weiteren Vorfall. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine Frau vom Lindenhof in Richtung Parkring, als sie am Fahrbahnrand einen Mann sah, der in der Öffentlichkeit onanierte. Die 24-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: 50 bis 60 Jahre alt, graue, schulterlange Haare. Er trug eine Jeanshose.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde später am Abend außerdem eine 20-Jährige beim Spazieren im Käfertaler belästigt. Sie bemerkte gegen 18.30 Uhr, dass ein Mann hinter ihr lief. Als sie sich zu ihm umdrehte, sah sie, dass der Mann sich entblößt hatte. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 16 bis 20 Jahre alt, sehr schlank, dunkle, glatte, etwa fünf Zentimeter lange Haare. Er trug eine dunkle Hose und ein gemustertes T-Shirt. Zeugen, die etwas zu den Vorfällen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.