Polizei ermittelt gegen Frau wegen gefälschtem Impfausweis

Mannheim. Weil sie einen gefälschten Impfausweis in einer Mannheimer Apotheke vorgelegt hat, wird nun gegen eine 33-Jährige ermittelt. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau so an einen digitalen Impfnachweis gelangen. Die Apothekerin konnte Unstimmigkeiten an dem Impfausweis erkennen und stellte nach einer Überprüfung fest, dass es sich um eine Fälschung handelte. Die Apothekerin verständigte daraufhin die Polizei, die die Beschuldigte vor Ort aber nicht mehr antreffen konnte. Die Frau ließ den Impfausweis sowie Identitätspapiere in der Apotheke zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1