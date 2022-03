Polizei bereitet sich längst vor

Das Polizeipräsidium hat schon im Sommer 2020 mit den Vorbereitungen auf die Bundesgartenschau begonnen und dazu eigens eine Projektgruppe mit eigener Geschäftsstelle eingerichtet, wo alle Fäden zusammenlaufen. Eine Großveranstaltung auf zwei Flächen, zusammen 100 Hektar groß, an 178 Tagen mit rund 5000 Einzelveranstaltungen und 2,1 Millionen Besuchern – das stellt schließlich die Beamten auch vor eine zusätzliche Herausforderung. Die Verantwortung liegt bei Manfred Beuchert, Leitender Polizeidirektor. Leiter des Projektbüros ist Polizeioberrat Torben Wille, der sonst an der Spitze des Führungs- und Lagezentrums in L 6 steht. Mit Marco Hubert und Michael Schwenk gibt es zwei Verkehrsexperten im Projektbüro, die sich mit Verkehrsführung und Parkproblemen befassen. Für die Themen Sicherheit/Einsatz sind federführend der Leiter des Oststadtreviers, Dirk Herzbach, und sein Kollege vom Revier Käfertal, Jürgen Schwehm, zuständig. Hinzu kommen noch die Teilprojekte Öffentlichkeitsarbeit (Dennis Häfner) sowie jeweils Spezialisten für Prävention, Aufklärung und Technik/Personal/Logistik. Die Mitarbeiter des Projektbüros haben auch schon mit dem Buga-Team das Spinelli-Gelände besichtigt sowie die Einsatzunterlagen der Kollegen aus Heilbronn (Bundesgartenschau 2019) und Erfurt (2021) angefordert und gesichtet.

Die Bundesgartenschau wird für die Beamten nicht nur ein Großeinsatz sein – sie wollen das sommerlange Fest auch nutzen zur Nachwuchswerbung sowiezur Kriminalprävention. Dazu ist am Samstag, 10. Juni 2023, ein großer „Tag der Polizei“ geplant, bei dem sich das Mannheimer Polizeipräsidium zusammen mit zahlreichen Spezialeinheiten aus dem ganzen Land präsentieren will. pwr