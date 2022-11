Polizei beendet Rettungseinsatz im Rhein bei Mannheim - Person nicht aufgefunden

Mannheim. Die Suche nach einer Person im Rhein am Montagvormittag hat kein Ergebnis geliefert, die Polizei hat die Suche eingestellt. Wie die Polizei zunächst mitteilte, hatten mehrere Zeugen am Montag gegen 11.15 Uhr eine um Hilfe rufende Person in der Mitte des Rheins im Bereich des Mannheimer Strandbads gesehen und den Notruf alarmiert. Die Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und der DLRG rückten zu umfangreichen Suchmaßnahmen aus. Während mehrere Rettungsboote die Wasserseite des Rheins absuchten, befand sich auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Polizei stellte den Einsatz gegen 13 Uhr ein, bisher liegen der Polizei keine weiteren Erkenntnisse auf eine vermisste Person vor. Die weiteren Ermittlungen hat die Wasserschutzpolizei Mannheim übernommen.

