Die Gleichstellungsbeauftragte und der Beauftragte für Integration und Migration der Stadt Mannheim, laden ein zur digitalen Veranstaltung „Politische Männlichkeit. Wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen“ am 8. März, von 18 bis 19 Uhr, mit der Publizistin Susanne Kaiser. Die Veranstaltung beschäftigt sich mit einer aktuellen Frage, da sich in der Gesellschaft vermehrt Gegenbewegungen zur Geschlechtergerechtigkeit beobachten lassen. Kaiser beschreibt das Phänomen der „Politischen Männlichkeit“ in ihrem gleichnamigen Buch. Dabei fragt sie nach den Motiven von Rechtspopulisten und Rechtsextremen, sogenannten „Incels“ und Maskulinisten – aber auch christlichen Abtreibungsgegnern – die Frauen auf einen nachrangigen Platz in einer angeblich natürlichen Hierarchie zurückverweisen. „Der autoritäre Backlash, den wir seit einiger Zeit erleben, ist männlich“, so die These von Susanne Kaiser. Anmeldung bis zum 5. März an: carina.bangert@mannheim.de red/lia