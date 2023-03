Pokal für den Dialog

Um den Dialog zwischen den Religionen geht es bei der bundesweiten „Woche der Brüderlichkeit“. Für die Region wird sie am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr im Samuel-Adler-Saal des Jüdischen Gemeindezentrums am Rabbiner-Grünewald-Platz in F 3 eröffnet. Dazu lädt die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ein. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Öffnet Tore der Gerechtigkeit – Freiheit Macht Verantwortung“. Neben Vertretern der Konfessionen sprechen Grußworte für Mannheim Bürgermeister Dirk Grunert, für den Rhein-Pfalz-Kreis der Landrat Clemens Körner und für Schifferstadt die Bürgermeisterin Ilona Volk.

Zentraler Bestandteil der regionalen Eröffnung ist die Übergabe der Abrahampokale. 2001 hat Manfred Froese, evangelischer Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, ihn als bundesweit beachteten Wanderpokal für Schulen, die den interreligiösen Dialog praktizieren, auf den Weg gebracht. In Mannheim hat die Marie-Curie-Realschule derzeit den Pokal. Sie wird das Programm ebenso mitgestalten wie von der anderen Rheinseite das Paul-von-Denis-Gymnasium Schifferstadt, womit erstmals eine Schule aus dem Rhein-Pfalz-Kreis zur Abraham-Schule wird. Schüler aus beiden Schulen werden sich in ihren Beiträgen mit dem Jahresthema auseinandersetzen und von ihren Plänen für das kommende Abrahamjahr berichten, das bis März 2024 dauert.

Auf Gemeinsamkeiten besinnen

Für Majid Khoshlessan, Jüdischer Vorsitzender der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, greift die „Woche der Brüderlichkeit“ die „aktuell bedrängenden Fragen“ auf. „Sie verdeutlicht, dass es immer wieder neu darum geht, zu lernen, wie der Dialog zwischen Religionen und Kulturen gefördert werden kann und wie unser Zusammenleben besser gelingen kann“.

Zwar wäre es besser, statt „Woche der Brüderlichkeit“ lieber „Geschwisterlichkeit“ zu sagen, meint Bernhard Boudgoust, der Katholische Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Die Veranstaltung solle in Erinnerung rufen, „wie wichtig diese angesichts der Spannungen in unserer gegenwärtigen Gesellschaft ist“. Geschwister könnten sehr unterschiedlich sein, doch die gemeinsame Herkunft und Geschichte verbinde sie miteinander. „Sollte es Streit geben unter Geschwistern, respektive unterschiedlichen Religionen, Völkern und Kulturen, trägt es zur Versöhnung bei, sich auf diese Gemeinsamkeiten zu besinnen“, meint er.