Podiumsdiskussion zum Krieg in der Ukraine an der Uni Mannheim

Mannheim. Kurz nach dem Überfall russischer Truppen auf die Ukraine hatte die Universität in einer Podiumsdiskussion Ursachen und Auswirkungen des Kriegs thematisiert. Ein Jahr später lädt sie am Dienstag, 7. März, um 17.30 Uhr erneut zu einer öffentlichen Debatte. In der Aula des Schlosses sprechen Ex-Rektor und Ökonom Ernst-Ludwig von Thadden, der Historiker Philipp Gassert, der Soziologe Marc Helbling und die Politologin Sabine Carey über „Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Auswirkungen und Perspektiven“. Unter anderem werden mit dem Publikum wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Auswirkungen des Kriegs diskutiert.

