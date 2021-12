Podcast- und Kino-Vergnügen in einem

„So voll war es hier schon lange nicht mehr.“ Peter Bär vom Verein Cinema Quadrat freute sich am Dienstagabend sichtlich über die vielen Zuschauer im kommunalen Kino. Die Gäste interessierten sich natürlich für den Film „Wer fuhr den grauen Ford“, vor allem aber für das Verbrechen, das die Story für den Film lieferte. Diesem Fall hat „Verbrechen im Quadrat“, der True-Crime-Podcast des „Mannheimer Morgen“, gerade eine Spezial-Folge gewidmet. Und offenbar fasziniert der Mannheimer Postraub von 1949 bis heute die Menschen. Eine Kooperation mit dem kommunalen Kino Cinema Quadrat ermöglichte es nun, dass die Podcasthörer und Zeitungsleser nun auch den Film zum Fall aus dem Jahr 1950 zu sehen bekamen. Peter Bär und Angela Boll, die den Podcast „Verbrechen im Quadrat“ verantwortet, verrieten beim Kinoabend den Gästen gern, was Fiktion ist und welche Szenen des Films der Wirklichkeit entsprechen. Und so viel sei gesagt: Beides spielte eine Rolle. abo

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1