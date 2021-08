Podcast "Leben in Zeiten von Corona": Eine fünfte Klasse berichtet

Die Pandemie ist zwar noch nicht zu Ende, der Podcast über das „Leben in Zeiten von Corona“ findet nun jedoch seinen Abschluss. Expertinnen und Experten, Virologen, Mediziner, Risikoforscher, Resilienzforscher, Bildungsforscher, Ethiker, Mediziner, Wirtschaftswissenschaftler, haben über viele Monate einmal wöchentlich die Coronakrise von verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Wer das eine oder andere Gespräch noch einmal nachhören will, findet dieses unter mannheimer-morgen.de/corona-podcast. In einem sechsteiligen Spezial sind zuletzt auch Mannheimer Schülerinnen und Schüler zu Wort gekommen. Sie wurden viel zu oft nicht gehört, obwohl die Pandemie auch ihr Leben auf den Kopf gestellt hat.

Oft am Computer

Wie groß die Verwerfungen waren, zeigt die Klasse 5b der Seckenheimschule, Werkreal- und Realschule in Seckenheim. Klassenlehrerin Tina Heinzelmann hat sich im Unterricht vor den Sommerferien intensiver mit der Frage befasst: Was bedeutet Corona für die Kinder? Oder vielmehr: Die Schülerinnen und Schüler in der Klasse haben sich damit auseinandergesetzt. „Die Kinder haben sich gefreut, dass auch sie einmal gefragt wurden, wie es ihnen geht“, sagt Heinzelmann.

Denn das war nicht immer gut. „Corona war für mich schrecklich“, schreibt etwa Laura, und sie listet die Punkte auf: Den ganzen Tag ist sie nur zu Hause, sehen kann sie niemanden, weder Freunde noch Verwandte und noch nicht einmal die Schule. Als sie dann endlich ihre Freundin wiedersehen darf, hätten sie keine Gesprächsthemen gehabt. „Weil wir nichts erlebt haben.“ Andere machen sich Sorgen um ihre Gesundheit.

„Wir waren oft am Computer“, schreibt ein Schüler und sorgt sich, dass seine Augen dadurch Schaden genommen haben. Ein Mädchen bemerkt selbstkritisch: „Ich habe zu viele Süßigkeiten gegessen.“ Auch Muhammed meint: „Ich habe sehr viel am Handy gespielt, und das hat mich süchtig gemacht.“ Lugina berichtet: „Ich war fast nur im Bett gelegen, und mir war langweilig.“ Die Langeweile war für viele die schlimmste Erfahrung. „Warum gibt es Corona?“, fragen die Schülerinnen und Schüler. „Wann endet es?“

Schwierige Wochen

Leni ist am Ende froh, dass sie die schwierigen Wochen gemeistert hat. Sie schreibt: „Beim Homeschooling habe ich gelernt, dass es nicht einfach war und dass es zu viele Hausaufgaben gab und dass ich zu lange für die Hausaufgaben brauchte. Ich hatte oft kein WLAN, entweder hörte ich nicht die Lehrerin oder man hörte mich nicht. Alles war zu und alles war leer, es war wie eine Geisterstadt. Der Vater von meiner Freundin war Risikopatient. Deswegen durfte ich sie nicht besuchen. Das Wetter war auch nicht das beste in der Coronazeit. Es regnete die ganze Zeit, und mir wurde langweilig. Ich konnte niemandem meine Probleme erzählen, weil meine Eltern es nicht so verstehen würden. Ich weinte heimlich im Bett. Zum Glück wurde es immer besser, und die Schule machte wieder auf. Trotzdem habe ich viel durchgemacht, ich bin aber froh, dass ich es so weit geschafft habe.“